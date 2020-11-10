圖二：TILLTALANDE靠枕套，原價550元，特價468元。(IKEA提供)

圖三：康寧餐具針對博客來推經典米奇首發優惠，並於11、12日兩日推更優惠的折數。（康寧餐具提供）

圖四：德國雙人牌玫瑰金刀座組，莓果藍。（德國雙人牌提供）

圖五：德國雙人牌波爾多紅圓鍋。（德國雙人牌提供）

緣起於單身貴族的的光棍節，演變成雙11購物節，今年許多家具、廚具品牌皆加入網購戰場， IKEA宜家居今年首次針對自家網站推出多種優惠，美國居家品牌康寧餐具針對博客來推出迪士尼經典角色米奇商品的優惠，德國雙人牌也與momo購物網聯手祭出超狂優惠，趁此時無痛更換居家用品最聰明。

現在於IKEA線上購物網上，要線上購物輸入優惠代碼「EC20DEL15」，包括居家收納、寢具織品、家飾品等上千種特定商品包括全面85折，且單筆滿800還享統一超商免運優惠，另針對即將到來的聖誕節，也推出外帶預購活動。

而康寧餐具針對博客來推出經典米奇首發優惠，端出2個套組特價祭出75折，包括美國康寧CORELLE經典米奇900ml拉麵碗2入組及經典米奇雋永5件組，並於11、12日推65折優惠，此外也有10個餐盤、餐碗單品項85折、於11、12日推75折優惠。

德國雙人牌在momo雙11暖身慶，一分鐘內1千組今年新色波爾多紅鑄鐵鍋在一分內就被搶購一空，於是在雙11當天加碼1000組，還享全館商品3折起、滿萬加碼再送不沾鍋。

(中時 )