女力崛起蔚為近年影視、娛樂屢見不鮮的題材。但成立91年的明華園總團，早在2015年就編導以「旦角」為主的戲碼《流星》，讓女性演員挑大樑，詮釋瀟灑、青春、愛戀百百種面貌。本周末將交棒成軍僅3年的子團「大地華園劇團」，由青年軍傳承演出。

大地華園藝術總監孫翠鳳表示，談及傳承，通常會說是某位大師的傳人，「但我們希望大家看到是『明華園』的傳人，因為我們是用全團，甚至是整個家族的力量來做傳承工作，希望讓明華園家族這種將歌仔戲當志業、投注在歌仔戲表演的精神以及特有的藝術風格流傳下去。」

《流星》從一場比武大賽展開，冠軍兵家瑜憑藉多年努力，終於成為揚州府內最具規模的鏢局掌門人，並接下一件護送珍寶的案件。未料卻遺失寶物，一夕之間背負無數惡名。但在此時，她卻碰上3位男人出手相救，在陷入江湖風雨中，也身陷青春戀愛風暴。

明華園總團團長陳勝福表示，編導陳勝國打破過往歌仔戲以小生掛帥的傳統，首度以旦角挑大樑的作品，從二八年華的女性角度，體驗踏入江湖、愛情的感受，「流星是陳勝國的靈感來源，古時候大家算命，看到流星會倒楣，但現代人看到流星反而是許願。流星美好，像年輕人一樣。《流星》也正是為年輕人打造的戲。」

陳勝福表示，大地華園重新演繹《流星》，由大地華園團長陳昭婷、明華園青年軍演員李郁真及吳米娜主演。雖是以旦角挑大樑，但素有「魔鬼團長」之稱的他，訓練演員如練兵，又如煉鋼，要求青年軍演員除專屬行當外，生旦淨末丑都要能嘗試，才能因應歌仔戲不同戲碼。

值得一提的是，傳統戲劇無敵小生孫翠鳳也將在戲中客串出演一位行跡神秘的書生，堪稱最大咖的「路人甲」。陳勝福笑說，青年軍演員排練時都會開玩笑，說「路人甲不要搶我們的戲」，氣氛歡樂，孫翠鳳與新生代演員同台飆戲，也十足精彩。

孫翠鳳表示，此回大地華園搬演《流星》，不僅是讓青年軍演出明華園經典戲碼，也會幫青年軍編寫新的戲碼，讓他們能從模仿前輩的表演中進化，並找到屬於自己的表演風格，成為一個成熟的歌仔戲演員。

大地華園劇團將在14日、15日，於台北大稻埕戲苑接連演出《流星》及《武松與潘金蓮》。詳洽兩廳院購票系統。

(中時 )