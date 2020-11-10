輝瑞(Pfizer)與BioNTech合作開發出有效率90%新冠疫苗，加上美國大選篤定由拜登當選，所有的風險因素降低情況下，道瓊指數周一(9日)早盤一度漲破盤中歷史高點、漲勢超過1500點，與此同時，亞馬遜、Zoom以及Netflix等受惠於疫情的科技股卻大跌，分析師警告，這波成長股輪動到價值股會持續多久，端看利率多高。

據《金融時報》報導，美國10年期公債殖利率在9日一度升至0.97%、創3月以來最高，這會傷害科技股的估值。低利率環境下，科技股的價值被彰顯，也讓成長股更具吸引力，主要是投資人在能投資的標的報酬率受到低利率壓抑下，大型成長股的營運前景所帶來獲利更為可觀。不過，受到市場避險情緒大減下，美國公債殖利率上揚，資金也重新回流價值股，羅素1000價值股指數直接跳漲4%。

瑞士信貸首席美國股票策略師Jonathan Golub指出，投資人最想知道的是，資金從成長股回流至價值股的股票輪動會持續多久，因為近來也出現過幾波價值股上揚的趨勢，但時間都持續不久。Jonathan Golub認為，無論這次結果如何，若希望價值股持續高漲，就要看利率表現如何。

JPMorgan Asset Management投資長Bob Michele指出，利率飆漲會影響金融體系，美國聯準會(Fed)不可能放認利率波動脫離控制，因為這會傷害美國經濟復甦腳步，大幅提高企業的借貸成本。

(中時新聞網)