大地華園是明華園總團旗下最晚成軍的團隊。明華園總團長陳勝福表示，成立大地華園，是為打磨青年軍，眼見明華園大家族已開枝散葉到第三代，他特別期許大地華園能打破「陳家子弟當家」的迷思，網羅各界優秀青年演員加以培訓，並傳承明華園演出能量，歌仔戲才能真正留住人才，一直流傳下去。

陳勝福表示，以近日將於大稻埕戲苑演出的傳承大戲《武松與潘金蓮》為例，就是由新生代演員李郁真、姜琬宜、吳米娜及王婕菱主演。其中，姜琬宜為詮釋好姿態嫵媚的潘金蓮，不惜以布纏足，按劇中造型「裹小腳」登台。

陳勝福表示，裹小腳演出如用腳尖走路2小時，「排練老師疼惜她，說正式演出再裹小腳就好，但姜琬宜堅持排練也要裹，才能練習三寸金蓮的感覺。」而過往多以帥氣小生扮相現身的吳米娜，如今將要詮釋丑角且身形矮小的武大，須全程蹲走，跳「矮子步」，也是一大挑戰。

大地華園藝術總監孫翠鳳表示，歌仔戲演員是很辛苦的行業，很感動有那麼多的孩子願意成為明華園總團青年軍，姜琬宜和吳米娜都是系科班出身的年輕演員，姜琬宜此回為能裹小腳，走出各種小旦細膩的「跤步」，磨到兩腳起水泡、破皮。吳米娜也認真揣摩丑角姿態，相信他們的努力會讓大家留下最深刻的印象。

大地華園劇團將在14日、15日，於台北大稻埕戲苑接連演出《流星》及《武松與潘金蓮》。詳洽兩廳院購票系統。

(中時 )