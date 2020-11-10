無垢舞蹈劇場特殊的涵洞大廳裡進行祈福儀式，舞者或靜坐或緩步，虔誠祈福，以非典型劇場形式展現生命的力量。（陳淑芬攝）

無垢舞蹈劇場的祈福儀式，帶來具有生命力量的祝福。（陳淑芬攝）

台中國家歌劇院藝術總監邱瑗（右）感謝無垢舞蹈劇場藝術總監林麗珍（左）與舞者們，帶來令人感動的祝福。（陳淑芬攝）

《花神祭》是無垢舞蹈劇場藝術總監林麗珍歷5年創作的經典舞作，將在11月底於台中國家歌劇院演出，無垢舞蹈劇場今天於歌劇院獨特的涵洞大廳進行一場舞蹈祈福。「看舞者們盡心盡力地排練、演出，我都會非常感動！」林麗珍熱淚盈眶地說，在特別的今年，藉由舞作祈福，感謝生命及所有的人，並感受、保護及珍惜大自然的能量。

無垢舞蹈劇場在2000年首次發表《花神祭》舞作後，即應邀到世界巡演驚豔國際，經20年淬鍊，將在11月28日、29日在台中國家歌劇院演出。

無垢舞蹈劇場在國家歌劇院特殊的涵洞大廳的舞蹈祈福儀式，現場渾厚深沉樂聲，緩緩地在涵洞裡裡飄散，忽而悠隱、時而趨近，16名舞者虔誠或靜坐祈福、或緩步祝禱，展現絕美的沈靜與空靈。

「無垢舞蹈劇場以非典型劇場形式，讓我看到另個境界的藝術，感受聲音及音波外，更改感到生命力，一種沈浸式的感動」台中國家歌劇院藝術總監邱瑗在祈福儀式後感謝舞者們帶來具有生命力量的祝福。

林麗珍表示，《花神祭》想表達的是生命的「退」，因為「退」，新的生命力量才會出現，蘊含的其實是無限可能。《花神祭》的創作靈感源自林麗珍欣賞落花時的感觸，整齣舞作在舞者動靜交疊的步行與呼吸間，傳遞生命生生不息及對天地的敬意。

《花神祭》闡述季節更迭轉換，「春芽」以男女繾綣慢舞傳遞綿延情愫，是為「生」；「夏影」由赤身群舞展現生命力、創造力，與破壞力，是為「長」；「秋折」透過和緩步伐與沉穩的吟唱體現人生恆流，是為「收」；「冬枯」在輕快的琵琶奏樂和落雪紛飛時，揮動生命最後的篇章，是為「藏」。

(中時 )