美國總統川普在此次美大選中敗選，但卻不服選舉結果，認為投票過程有瑕疵，準備打法律戰。對此，中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛憂心表示，在明年1月20日川普與拜登交接前，恐是台海最危險時刻，他認為，將可能因為2大因素造成台海衝突。

王智盛近日接受《中評社》專訪，他表示，「1月20日拜登上任之前，是兩岸關係比較危險的時候，比拜登上任後風險更高」。原因在於，第一，川普卸任前的這段時間，不排除會有「最後瘋狂」的舉動，對中國大陸推出更多具體限制措施，導致中美關係系統性脫鉤；或是使「中美兩國政治關係實際降級」。以及在台灣、南海問題上繼續出招，使陸方必須出牌。

第二，王智盛認為，若北京考量到超前部屬，把亞太格局拉回到對陸方有利的狀態，可能會透過威懾等動作去造成既定事實，影響拜登上來前的政策，這對兩岸關係是有風險存在的。

記者再問及，「川普是否真會有動作，可能性多大？」王智盛認為，若川普評估此舉符合美國利益，他是有可能會做的。

他也說，這段時間可能是民進黨政府修補兩岸關係的一個契機，因為大陸處理中美關係會有一段觀察期，可預期「觀察期」讓兩岸關係有緩和期，這段期間兩岸可以累積多一些對話與善意，或許至少兩岸在不會失控，不會像現在這段時間有這樣高風險性。

(中時新聞網)