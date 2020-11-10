美國輝瑞藥廠（Pfizer）新冠疫苗傳出好消息，臨床試驗結果顯示其預防效力高達90％。總統當選人拜登聞言表示開心，同時警告疫苗廣泛施打前，民眾仍需佩戴口罩；總統川普在第一時間興奮表示「股票要大漲了！」，隔日又痛批食品藥物管理署（FDA）和輝瑞「不想讓我在大選前獲得疫苗」。副總統彭斯則強調，疫苗成功應歸功於川普政府協助，這番說法隨即遭輝瑞打臉。

世界衛生組織（WHO）9日表示，預計明年3月就能讓高危險族群接種輝瑞疫苗，屆時或許可以「從根本上扭轉」全球新冠疫情。對於輝瑞傳出捷報，拜登回應，他上任後會確保疫苗公平分配，並提供民眾免費施打，但疫苗上市前，「口罩仍是防疫最佳武器」。

川普9日在推特發文，以全文大寫興奮表示，「股市大漲，疫苗即將上市。（輝瑞）報告說90％有效。這真是好消息！」。10日又連發3文，先是強調「像我先前所說，輝瑞等藥廠只會在選後宣布疫苗出現，因為他們沒勇氣在選前說。FDA也該早點宣布，不是出於政治目的，而是為了拯救生命！」、「如果拜登是總統，接下來4年裡都不會有疫苗，FDA也不會這麼迅速批准疫苗」、「FDA跟民主黨不希望我在選前得到疫苗勝利，所以這個消息選後5天才公布！我早就說過會這樣！」。

彭斯選後首度打破沉默，9日透過推文稱：「重大消息：多虧川普總統促成公私部門合作，輝瑞宣布新冠疫苗試驗有效」。前美駐聯合國大使海莉也宣稱，要感謝川普和他推動的疫苗研發「曲速行動」（Operation Warp Speed），「這是川普政府最重要的1項抗疫措施」。

不過，《紐約時報》報導，輝瑞負責疫苗研發的高級副總裁詹森指出，儘管7月川普當局找上輝瑞，並提議出資19.5億美元預購1億劑新冠疫苗，但她不想捲入川普的政治計畫，因此「沒有任何川普政府資金投入疫苗研發」，且「我們從未參與『曲速計畫』，也沒有向美國政府或任何人拿錢」。

事實上，美國衛生部7月22日的1份公告顯示，川普當局確實曾與輝瑞達成協議，雙方同意一旦輝瑞研發出有效疫苗，就會提供1億劑給美國政府，並於獲得FDA緊急使用許可後，發送至全國，政府將支付19.5億美元，購買這批疫苗。

換言之，川普政府是和輝瑞達成疫苗生產協議，而非研發協議，輝瑞也確實曾經參與曲速行動。雙方說法出現落差，也讓網友吵成一團。反川一派認為，購買疫苗和資助研發是兩碼事，川粉則回擊，雖然兩者不同，但政府承諾購買，也讓藥廠和民眾皆可受益。

(中時 )