一年一度的「1111」光棍節即將在明天登場，各大電商在11月紛紛祭出驚人優惠活動迎戰，搶攻雙11的買氣。對此，一位網友好奇，看到雙11的促銷活動，大家真的有心動，會在雙11當天來一場大血拼嗎？眾人反透露暗黑真相：一切都是商人的陰謀啦！

原PO在PTT「WomenTalk」上表示，看到好多電商都有在推一堆優惠和促銷活動，好奇大家看到後真的會心動，在雙11當天大血拼嗎？是否會趁當天，把平日或之後可能需要的東西買一買？

文章立刻引起熱議，有網友就直呼「特地請假購物！」但不少人卻坦言，並不會特別去搶，而是會趁免運買剛好有需要，且有優惠的東西。網友表示「只買有需要的東西，沒需要再便宜也不買，除非免費」、「沒有特別買，東西需要的時候再買，不把家當倉庫」、「有回饋跟優惠就會買，剛好有一些東西最近要買就直接下單」。

網友指出，隨著雙11購物節普遍，也發現優惠價格並沒有真的那麼便宜，真正便宜的搶不到，也就做罷。「以前會，現在比較好的優惠不好搶就懶了」、「沒看過特別便宜的，懶得搶」、「想買鞋，看好後想說等雙十一優惠，結果居然反而漲價了」。

另外，也有網友認為，在雙11購買東西，還要考慮物流品質，商品太多容易出錯。「此時的物流很可怕，等超久又容易出問題，不敢領教。」一位做過宅配業3年多的物流業者更透露，在雙11「肯定就是會大血拼」，光看配送量就能知道了，差別只在於客人「買了一大堆、又退了一大堆。」過來人坦言，雙11就是「商人的陰謀」，各種行銷都是商人炒作出來的噱頭而已。真正值得撿便宜的搶購時機，反而鎖定在接下來的黑色購物節。

(中時新聞網)