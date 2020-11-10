裕隆日產汽車（2227）公布第三季財報，單季合併營收70.71億元，營業利益0.49億元，業外收益26.40億元，稅後淨利21.62億元，季增45.88％、年增9.36％，EPS達7.21元，創今年單季新高。

裕日車累計前三季合併營收216.35億元，營業利益1.33億元，業外收益46.30億元，稅後淨利38.22億元、年減24.54％，EPS為12.74元。

裕日車表示，第三季獲利暴增，與轉投資大陸金雞母東風日產汽車業績成長有關，對裕日車的投資收益貢獻大增。

(工商 )

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