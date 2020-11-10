大陸金雞母發威 裕日車第三季獲利大躍進 20:392020/11/10 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 裕隆日產汽車（2227）公布第三季財報，單季合併營收70.71億元，營業利益0.49億元，業外收益26.40億元，稅後淨利21.62億元，季增45.88％、年增9.36％，EPS達7.21元，創今年單季新高。 裕日車累計前三季合併營收216.35億元，營業利益1.33億元，業外收益46.30億元，稅後淨利38.22億元、年減24.54％，EPS為12.74元。 裕日車表示，第三季獲利暴增，與轉投資大陸金雞母東風日產汽車業績成長有關，對裕日車的投資收益貢獻大增。 (工商 ) #裕日車 #金雞母 #季獲利 #營業利益 #業外收益 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 興勤三率三升 Q3獲利創高 04:092020/11/10 證券．權證 聲寶認列處分資產利益 前三季EPS創同期新高 17:412020/11/10 財經 《半導體》家登10月營收月增1成 半導體Q4續助威 10:502020/11/10 財經 RUN！新北創客季Maker上河圖競賽 仿古運輸車超吸睛 09:002020/11/10 生活 塑化報價升溫、資產處分入帳 聯成、中纖獲利大躍進 15:392020/11/10 財經 麗清第三季獲利 創同期新高 20:202020/11/10 財經 《觀光股》海外市場加速回溫 美食Q3獲利衝近9季高點 08:182020/11/10 財經 Mazda 公布第二季財報內容，未來投資「大型車商品群」、直六引擎／直四PHEV動力總成公布 11:472020/11/10 汽車情報-主題企劃 《鋼鐵股》內外皆強 燁輝Q3、前3季轉盈 11:412020/11/10 財經 美利達前三季大賺9.75元 獲利超車巨大 17:392020/11/10 財經 財經熱門新聞 瑞典喊停5G禁令 是華為的勝利？業界人士爆真相 - 要聞 荷大廠曾答應賣EUV 陸卻一台都拿不到 驚人內幕曝光 - 財經 反壟斷燒向大陸？北京擬出狠招 網路巨頭股價崩跌 - 財經 拜登贏了 IMF前高層：還要大陸配合2件事 - 財經 台積電Q3現金股利2.5元明年3／17除息 拍板在亞利桑那州設子公司 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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