美國經歷激烈大選，跨國法人投資機構仍不確定「選舉落幕了？」，評估金融市場短線可能還是會處於震盪之中，台股大盤本周就一天漲、一天留下十字線，應還不是投資人大舉壓寶風險性資產的時候。

瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，在此次白宮權力交接的過程中，至少有兩個方面非比尋常。首先，作為逾四分之一世紀來首位連任失敗的總統，川普尚未承認敗選，部份地區將重新計票。第二，共和與民主兩黨在國會的勢力尚未底定，因為喬治亞州兩席參議院要到明年1月的第二輪選舉才會揭曉。

渣打銀行財富管理則進一步關注全球新冠疫情，近來每日新增確診人數續創新高，歐洲主要國家德法英已重啟封城；同時，美國的疫情狀況也還在惡化，歐美主要國家再啟封鎖，勢必對經濟復甦產生衝擊，「金融市場短線可能還是會處於震盪之中。」

不過，渣打銀行財富管理認為，預期各國央行重申極度寬鬆的貨幣政策，以及積極加碼財政措施的支持下，對於年底乃至明年的經濟復甦展望並不悲觀。

星展集團投資總監辦公室亦指出，拜登的電視轉播勝選談話中，他敦促“這是拯救美國的時候”，金融市場將回歸基本面，繼續前進，在總體經濟和企業動能持續復甦下，估計風險性資產依然會有良好的表現，除非美國再次出現全面性的經濟封鎖，否則復甦可望持續。

(工商 )