孟耿如為動畫片《古魯家族：新石代》獻出配音處女秀，今年才與愛情長跑多年的黃子佼完婚，在此片搶先預習「媽媽」角色，當被問到未來若有小孩，她坦言過去總希望可以生2胎，現在卻動搖想法，「身邊很多朋友生了1個就不想再生，覺得那段時間太難熬，顧好一個就好」。至於孩子性別的喜好，她則私心偏愛女生，「因為覺得女孩比較貼心，但有一好沒兩好，女生比較需要擔心，那就順其自然吧！」

孟耿如與黃路梓茵（Lulu）在動畫片《古魯家族：新石代》聲演搭檔一對母女，她第一次為動畫配音，事情準備毫無頭緒，除了吃清淡一點保護聲音，也準備了厲害的蜂蜜開嗓潤喉。她飾演的角色情緒反差大，這也對她十分有挑戰，「在個性上有點相似，有非常小女人的一面，也有很中性的一面，尤其在配音生氣時的講話，有時會被自己嚇到，怎麼這麼像男生！」

先前就有配音經驗的Lulu，這次則詮釋片中郝野人家族的女兒「棠棠」一角，個性活潑又討喜，尤其喜歡嘗試新的東西，勇於冒險不怕挫折，和她的個性很相似，甚至是聲線都很相近。為了配音，她止住對冰品飲料的熱愛，整整一個月都只喝溫熱水潤喉，讓聲音保持在最佳狀態。她透露每回進錄音室都5小時起跳，由於角色聲音要維持高亢狀態，除了盡量讓自己一次到位，也要先吃飽才能來工作，因為發聲位置在肚子的丹田要用力，否則會沒有活力錄下去，錄音完回家還得吃宵夜充電。

Lulu談到自己的家庭時表示，郝野人這個家庭是很有愛的跟她的家一樣是充滿愛的地方，唯一不一樣的地方是沒有那麼「好野」，媽媽對我們的教育反而比較像原始人家族，就以信任為基礎讓讓小孩大膽去嘗試，跌倒受傷沒關係，不會那麼保護做什麼都很好都會支持。平時休閒在家的時候最喜歡和家人一起玩四色牌，3缺1就玩象棋，五子棋或跳棋，如果在外面就會一起去唱卡拉OK，或是出去玩飛盤跟吹泡泡，媽媽會去市場買各式各樣的吹泡泡，這些都是很便宜不用花很多錢，但卻超好玩。

孟耿如用3個形容詞「趣味、療癒、勇氣」推薦電影：；Lulu認為是「爆笑、溫馨和滿滿的愛」。《古魯家族：新石代》描述兩個充滿愛的家庭與有勇氣去冒險的故事，過程笑料百出，對白幽默風趣，適合大人和小孩闔家觀賞溫馨又療癒的動畫電影。該片11月27日在台上映。

(中時 )