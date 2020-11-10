1名有精神困擾的17歲高中生甲女，2年前不時打119報案，新竹縣消防局勤務指揮中心陳姓小隊長，趁機抄錄甲女電話號碼連繫混熟後，涉嫌在車上性侵得逞，甲女2月間輕生，新竹地檢署依法將陳員提起公訴，新竹地院合議庭審理後以陳員性侵事證不足，10日宣判無罪。

合議庭法官認陳員無罪有四項理由，一是認為原告？女指控陳員性侵的內容及遭性侵害的行為，說法前後不一；二為原告甲女與被告陳員和解內容是寫性騷擾，並不是性侵，且合解的原因及目的不明。

第三，原告甲女以手機對話有關性侵害部分，被告陳員都在第一時間提出反駁；第四原告甲女是在案發1年7個月後驗傷，指控遭陳員性侵，原告甲女處女膜何時破？如何造成？並無法判定。因沒有明確事證明被告陳員涉有性侵罪責，合議庭宣判陳員無罪。

這名有精神困擾的高中女學生甲女，母親過世後一直由學校做心理輔導，2018年2月到2019年間，打電話到新竹縣消防局報案共16次稱要尋短，經常指名要陳姓小隊長接聽電話，甲女在今年2月間輕生，並未留下遺書。

甲女生前指控陳員2018年4月6日晚上9時許至10時之間，開車載她到竹東鎮某國小附近將車停在路邊後性侵她。

檢方傳喚陳員到案，陳員否認對甲女性侵，但去年10月間，陳員疑涉性騷擾甲女，12月16日以10萬元與甲女達成和解，但隔天甲女向警方報案稱遭陳員性侵。

檢方以陳員與甲女的對話紀錄、和解書、輔導紀錄與疑似性侵害事件驗傷診斷書，認陳員犯兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段、刑法第221條第1項成年人故意對少年犯強制性交罪嫌，依法提起公訴。

消防局依規將陳員記大過停職，新竹地院審理後以上述四項理由，宣判陳員無罪。

(中時 )