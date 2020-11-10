美國總統大選結果揭曉，拜登獲得最後的勝利，前國際貨幣基金組織（IMF）大陸區負責人普拉薩德（Eswar Prasad）指出，即使拜登在兩國其他問題上看法相差很多，但在他領導下的美國政府，將與大陸在醫療保健及氣候變遷上進行合作。

根據《CNBC》報導，拜登已將控制新冠肺炎疫情，視為優先處理任務之一，預計在周一宣布成立相關工作小組，提出抑制新冠病毒的計畫。拜登先前也呼籲氣候變遷是「人類面臨的頭號問題」。

報導指出，現為美國康乃爾大學經濟學教授Prasad昨在《CNBC》節目表示，這2項議題對新政府來說皆非常重要，當然，就這些問題而言，儘管大陸不是一個親密的盟友，仍會被視為是夥伴。

他說，在醫療保健領域，大陸在處理疫情及其餘波影響上做得相當不錯，就氣候變遷而言，如果沒有大陸的合作協助，美國的這項努力可無法達到更全球化。

同時，他也強調，在這2項領域上，美中的看法可能會保持一致，他希望這能為之後更艱難的議題奠定良好協商基礎，特別是在經濟及貿易政策方面的爭議。

此外，如同許多專家的觀點，Prasad不認為美中的關係能夠因此好轉，即使是在拜登入主白宮後，美國的對華政策不會發生重大改變，只是拜登政府在面對北京時，可能會採取不同的語氣及策略，為了獲得多數領域更大的讓步，可能不得不在少數領域上做出讓步，

(中時新聞網)