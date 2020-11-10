美國總統大選結果出爐，民主黨候選人拜登確認當選，國民黨及民間團體要求開放美豬美牛議題要重新評估及談判。對於台美是否應該重新談判要不要進口萊豬，根據一份最新網路民調顯示，有超過5成網友認為一定要重新談判。

網路媒體《YAHOO》近日以「白宮換主人，萊豬進口政策要不要重新談判？」為題進行網路投票，投票時間為11月9日至14日，截至今(10)日晚間8時40分為止，已有超過4萬名網友投票，認為一定要的網友有57.1% ，認為應該要的則有19.2%，覺得應該不要有6.1%，表示一定不要的有2.5%，另外有15.1%網有沒有明確表示意見。

萊豬開放是否重應該新談判民調結果。(翻攝自YAHOO)

對於拜登上任後，兩岸關係會有轉變，認為轉趨緊張的網友有21.4%，認為為不變的有29.1%，認為會轉趨和緩的則有25.5%，另外還有24%網友未明確表示意見。

至於拜登上任後，美國對台軍售是否會改變，有12.2%網友認為軍售會更多，有34.6%網友則認為不變，26.9%網友認為軍售會減少，有26.3%網友則沒有表示明確議建。

開放進口美豬談判是否能重啟，也在PTT上引起網友熱議，網友們認為，「美豬不管哪任都會推的，乖乖吞吧」、「可憐吶，說不定會被塞更糟的東西」、「以不要吃美國豬嗎？這樣不敢回台灣了」。

(中時新聞網)