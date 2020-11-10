網路紅人蔡阿嘎人氣持久不衰，以子頻道《蔡桃貴 蔡阿嘎二伯s Family》、《嘎嫂二伯&蔡波能s Daily》人氣排名也強強滾。對此，桃捷三重站竟幫蔡桃貴辦個人生日彌月相片展，惹議員怒批浪費700多萬廣告收入。
桃園市議員詹江村今日爆料指出，「桃捷三重站浪費700多萬廣告收入，只為了幫網紅蔡桃貴，辦個人生日彌月相片展，市政府說，因為他是網紅，有經濟價值！」
詹江村抱怨表示，「我們的網紅幫忙農創社服宣導，那麼大的活動，只申請四萬元，有意見嗎？先對挺綠的蔡阿嘎說句話吧！」
詹江村指出，「國家一年活動經費上百億，大筆金額經費，都給偏綠的網紅及媒體舉辦活動？
偏綠的社團申請經費，小小的活動，常常動則幾千萬起跳，卡神辦的活動，哪一場沒有補助幾千萬。」
尤其，詹江村「辦那麼大的活動，只核准補助台幣四萬元」，而蔡桃貴生日彌月相片展竟「浪費700多萬廣告收入」，令他怒吼「我們稅繳的比較少嗎？」
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。