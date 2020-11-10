突破新冠肺炎疫情的邊境管制，經濟部專案推動的「經濟泡泡」首案確定成行！經濟部長王美花10日晚間表示，經過2周的討論，現在確定第一案獲得中央流行疫情指揮中心同意，近期將有國際電子大廠透過這類「免隔離」專案，來台洽談投資案。

王美花出席「2020經濟部電子資訊國際夥伴績優廠商頒獎典禮」。談到近期在討論的「經濟泡泡」是否已經有定案，她強調，對經濟部而言，這不是「經濟泡泡」，因為泡泡是指兩國之間的交流，但現在經濟部在討論的是不限定國家的專案來台申請。

王美花在致詞時表示，「我們非常高興、用最快速時間申請，已經有一個案子通過了，是電子業，而指揮官也剛同意（來台）」。她也呼籲在場企業，如果有必要性、急迫性、不可取代性、對台灣經濟有重大貢獻等投資案、商務履約等專案，歡迎企業來跟經濟部申請，工業局、投資處都願意擔任監督（supervisor）的角色，提出計畫後、就會向指揮中心提報專案來台。

(工商 )