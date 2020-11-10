英國政府在周二表示，在南大西洋福克蘭群島上埋的最後一枚地雷已經清除。距離這些地雷埋設已經38年之久。
路透社報導，英國外交部（FCDO）說，英國已經履行了《禁止殺傷人員地雷公約》規定的義務。並補充說，從此，英國在世界各地的土地上，現在都沒有人員殺傷地雷。
福克蘭群島位在南美洲，離英國有一萬公里，卻離阿根廷僅有600公里，阿根廷將它稱為馬維納斯群島。1982年，阿根廷以收回島嶼主權的名義，入侵了福克蘭群島，戰爭就此爆發。由於英國在島上的守備軍不多，所以阿根廷很快就攻下了，。
時任英國首相的柴契爾夫人決定，派兵奪回群島，在經歷大約2個月的戰鬥，英國成功奪回島嶼控制權，600多名阿根廷軍人和255名英國軍人在此役中陣亡。
在福克蘭島的爭奪過程中，島上被埋設了地雷，多年以來都沒有完整清除。直到2009年，終於有完整的除雷計畫，並且提前3年完成了任務。
負責該計畫的英國下議員溫蒂‧莫頓(Wendy Morton)表示：「我們必須向排雷小組表示敬意，他們每天冒著生命危險，清除和銷毀地雷以確保福克蘭群島的安全，這是一項巨大而重要的成就。」
(中時新聞網)
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