金馬影帝劉德華在2017年意外墜馬受傷，他在新片《拆彈專家2》有許多奔跑、翻滾及肉搏打鬥的鏡頭，甚至要和魁武的外國動作演員對打，可說是康復以來最激烈的演出。向來認真的劉德華為求拍出理想的效果，很多動作場面都親自上陣演出，完全沒有疲態。問起拍攝時是否感到困難，他則自信表示：「No problem（沒問題）。」

「我很清楚自己的身體狀況，反而是武術指導及導演很擔心我」，他說這次的爆炸和拳腳動作，過往都有經驗，「這都是我可以應付的，不過如果拍1次不OK，要再拍個2、3次的話，可能會覺得比較辛苦。幸好導演安排得很好，動作場面都拍個一下就完成了」。

劉德華在電影中展現敏捷身手，其中有一幕他的胸、腹肌還若隱若現，頗為吸睛，他笑稱：「老實說，自從上次受傷之後，身體沒有以從那麼fit（精實），我覺得身形各方面要盡快追到過去的25％，當然要飲食、運動及生活等各方面的配合。而且身邊的人整天都稱讚我的身材，所以「劉德華不fit」是會被笑的！這些鼓勵都是對我的鞭策。」

《拆彈專家2》之前釋出的二支前導預告，可以見到劉德華演出拆彈專家的潘乘風身份成謎，亦正亦邪，最新版預告，由導演邱禮濤親自監督，展現角色的心路歷程，先是以絕望的呼吸聲加上一句提問「潘乘風究竟是個怎樣的人」帶出預告主題，可以見到他從愛情事業皆順心的意氣風發，到失去一隻腿而不得不裝上義肢的不忿，心境轉折極大，倒底讓潘乘風選擇了一條什麼樣的道路，引發更多對劇情的好奇。而之前的預告中可以見到機場爆炸的驚人場面，全新預告再加碼，看到香港青馬大橋被炸毀，掀起千尺巨浪，貨輪翻覆沈沒，海上出見蘑茹雲等驚人場面，幕幕都讓人對這次的作品更加期待。該片12月24日全台上映。

(中時 )