印度知名旅遊勝地海德拉巴（Hyderabad），一處大型人工湖，經常出現浮屍，即使法律已經明文規定，輕生是犯法行為，但仍有不少人到這裡尋求解脫，一名男子從10歲開始，協助警方打撈浮屍，至今20年過去，連他自己都不知道究竟撈過幾具屍體。

印度的人工湖「海珊薩珈湖（Hussain Sagar lake）」，由於經常出現浮屍，加上印度警察資金、訓練不足，會游泳的警察更是少之又少，因此與民間合作，協助打撈屍體，今年30歲的希瓦（Shiva），從10歲就自願幫助打撈，且打撈一具屍體，警方會支付40盧比（約台幣14元）當作報酬。

20年以來，希瓦打撈過數不清的屍體，也多是勸阻欲輕生的人，就算勸說過程失敗，希瓦還是會跳下湖拯救他們起來，至今至少救了超過114條生命。希瓦聽過的理由百百種，還有人以為自己染上新冠肺炎想不開，連家人都怕被傳染拒絕領回遺體，最後還是由希瓦幫忙處理後事。

長年打撈屍體，也引發不少職業病，因為「海珊薩珈湖」汙染相當嚴重，飄出刺鼻的臭味，岸上還有蛇類等生物，導致希瓦曾感染皮疹、傷寒等疾病，但希瓦表示會繼續這份工作，繼續拯救人命。

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