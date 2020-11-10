一場電商雙11折扣戰，竟讓部分獨立書店串連「歇業」抵制。隨著電商「雙11」的購物折扣活動來臨，電商平台momo購物無預警祭出大量圖書「下單79折，滿111再享84折」的折扣，相當於66折優惠，且事前未與出版社討論。網路書店龍頭博客來也擴大平日「每日一本書66折」的折扣，祭出「萬本好書66折」活動。兩大圖書電商平台大打折扣戰，引起圖書業者譁然。

有出版業者就私下表示，以前讀財經雜誌的報導，描述電商網站將衛生紙當「帶路貨」引導消費者購買更多商品時，還覺得很聰明，「直到現在發現圖書也被當成衛生紙了。但圖書不是衛生紙這樣的日常用品，不應該等同視之。」

包含三餘書店、無論如河、有河書店等獨立書店便在粉專發布訊息，將在11月11日「歇業」一天。三餘書店在臉書貼文表示，「反對出版品無止盡折扣造成實體書店無法生存，請出版產業界正視這個問題，也請大型資本通路們不要再將文化商品當成自己的禁臠，既然想賣書，就一起為賣書人好。」

獨立出版社松鼠文化總編輯賴凱俐也在臉書貼文公告，希望書籍有合理的定價、售價和利潤空間，才有能力繼續創作、出版下一部作品，因此出版品即將於momo購物撤架。

出版相關粉專「出版魯蛇碎碎念」在臉書發文表示，大電商玩低價遊戲，其他通路有的或許也會跟進響應，自行吸收價差，但時間久了之後，一定還是會回頭跟出版業要折讓，「這還是有資本的通路跟出版社才能辦到的事，獨立書店、社區型書店、小出版社給得起嗎？無疑是讓出版產業大者恆大、小者去死的行為。」

淡江大學中文系副教授楊宗翰表示，其實在momo購物的營業額中，圖書銷售佔的一定非常少，只是「帶路貨」，用來引導使用者一併購買其他商品，「momo購物很常在做折扣，但規模並不大，這次卻是所有的書全面折扣。雖然折扣價差由電商平台自己吸收，但如果以後讀者因此以為66折對出版業還是能賺的，非66折不買，對圖書業者上中下游的傷害很大。」

資深出版人陳穎青則認為，目前出版業對什麼樣的出版秩序對產業長期發展最好，其實很少有共識，由於產業面的改良工程浩大，在大環境很難馬上改善的情形下，「對眼前來說，我覺得最好的策略恐怕是思考如何讓折扣傷不了我。」

陳穎青表示，像是專業領域的冷僻書，甚至二手價常常比定價還高。這類商品周轉率低，大電商不屑一顧，「這才是小型業者應該經營的市場。不然整天陪著大電商玩遊戲，永遠玩不過。」

(中時 )