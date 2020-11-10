日前盛傳北京召開人大常委會將討論取消多位香港泛民主派立法會議員資格（DQ），消息指稱此舉主要針對4名曾被褫奪參選資格的現任議員，包括專業議政梁繼昌，以及公民黨的楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒。但是香港民主派議員表示，一旦北京取消議員資格，「將義無反顧地總辭」，以顯示最強烈的抗議。

據《明報》報導，多個消息管道證實，北京着手處理取消議員資格問題時，人大常委會未必點名被取消資格的議員，只會列出有關框架條件，然後由港府出手，最快於人大公布後即執行。如遭取消資格者不服，可申請司法覆核，但因人大常委會有凌駕地位，料能成功司法覆核的機率很低。

至於可能被取消資格議員，應是曾被選舉主任指稱不符參選原定9月立法會選舉資格者，即專業議政梁繼昌、公民黨的楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒等4人。一名消息人士稱，事件已醞釀一段時間，但北京一直保密。

報導說，香港立法會共有21名非建制派議員，包括19名民主派、醫學界陳沛然、熱血公民鄭松泰。被問會否跟隨民主派總辭，鄭松泰表示「待（中央）正式行動後才作決定」；陳沛然則沒回覆查詢。

民主派會議召集人胡志偉對媒體表示，開會後一致決定，一旦人大常委會取消議員資格，民主派議員「將義無反顧地總辭，對此荒謬決定作出最強烈的抗議」。如取消議員資格屬實，證明中央完全不尊重香港市民的聲音。

報導指出，如果19名民主派議員全部離任，立法會將剩餘41名建制派議員、陳沛然和鄭松泰，建制派的票數足以通過重大工程撥款、《基本法》23條和修改選舉條例等一般政府法案，但建制派未夠票通過政制改革。

(中時新聞網)