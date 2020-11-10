「經濟泡泡」成形？經濟部長王美花今(10)晚受訪提到，有一家國外的電子業大咖願意赴台投資，已經獲得中央疫情流行指揮中心指揮官陳時中的同意，將透過專案申請方式免隔離來台，並稱如果有必要性、急迫性、不可取代性、對台灣經濟有重大貢獻等，歡迎透過該模式來台投資。

王美花強調，此方案不能稱「經濟泡泡」，這是形容是國與國之間的合作，應為「專案申請」。

王美花在參加「2020經濟部電子資訊國際夥伴績優廠商頒獎典禮」受訪提到，國際疫情依然嚴峻，面對投資、採購、商業合作，在保護國人健康之外，邊境管制仍舊無法開放，這樣嚴格邊境管制已經好多個月，對台灣這種仰賴國際貿易的經濟體相當有障礙。

王美花透露，已經跟指揮中心提到「專案申請」方式，快速來台洽商，這樣的概念花了2星期討論，最終決定只要是必要性、急迫性、不可取代性、對台灣經濟有重大貢獻等，就能透過該方案來台，經濟部也會全權督導。王美花表示，歡迎各位來跟經濟部申請，工業局、投資處，都願意擔任監督者（supervisor）的角色。

(中時新聞網)