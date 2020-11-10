中職聯盟連續兩天公布金手套獎、最佳十人獎，最大贏家是中信兄弟，金手套獎9個位置拿到6個，最佳十人也佔了5位，19個獎拿下11個、得獎率5成79。其中許基宏、王威晨是最佳十人獎、金手套獎雙料得主，而且兩人都是首次獲獎。

其次是統一獅隊，金手套獎拿到2個，最佳十人獎則有3位，總共得到5個獎。其中蘇智傑拿下最佳外野手和金手套獎，而且是連續兩年得獎。

樂天桃猿隊洋投卡本特拿到金手套獎，廖健富則是最佳捕手獎。去年桃猿同樣只拿到1個金手套獎，但最佳十人獎卻佔了6位，除了投手以外，內野其他位置全部包辦，今年卻一口氣少了5位得主。

富邦悍將去年金手套獎只有外野手林哲瑄，最佳十人獎則有最佳投手獎羅力、最佳指定打擊獎胡金龍2位，今年金手套獎掛零，幸好還有李宗賢拿下最佳游擊手獎，不然就全部槓龜了。

相較於桃猿、悍將退步，獅隊則有成長，雖然去年、今年都是拿到2個金手套獎，最佳十人獎除了蘇智傑，又增加了陳傑憲、林安可。

至於中信去年最佳十人獎只有詹子賢拿到，今年他雖被獅隊外野三帥擠掉，卻有5名隊友榜上有名。至於金手套獎亦有去年的5個略增為6個，小有進步。

(中時 )