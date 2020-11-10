等了11年，台中首條捷運綠線終於將自11/16至12/15展開試營運、12/19正式通車！三大雙鐵共構車站包括大慶站、松竹站及烏日站，周邊房市早已「漲」聲響起，近5年來中古屋房價漲幅在18至30％；而三大共構站點周邊預售新案，每坪單價已站上3字頭！

有巢氏房屋根據實價登錄資料統計，大慶站今年前8月中古屋均價19.5萬元，近5年（2016～2020）漲幅約達18.9％；松竹站則為18.7萬元，漲幅約18.3％；烏日站則為每坪16.3萬元，漲幅高達30.4％。

台中雙鐵共構的大慶站，鄰近中山醫學大學商圈，周邊還有公園綠地與愛買量販店，距離秀泰文心店也不遠，是相當成熟的生活圈，受惠捷運綠線通車在即，近期不少新案推出，買氣超夯。其中，南區預售案「惠宇謙仁」，雖然每坪開價在35～40萬元，依然締造完銷佳績。

有巢氏中山醫加盟店長陳永祥表示，大慶站周邊買房主力是首購族及學生家長，兩者都青睞2至3房、含車位的產品，目前以總價600至700萬元的中古屋最搶手；另外，大慶站周邊中古屋房價逼近2字頭，若想鎖定更親民房價，建議可往距離大慶站騎車10分鐘內的美村商圈、工學商圈尋找。

至於靠近北屯機捷特區的松竹站，受惠台鐵高架化、台74號線加持、捷運綠線通車在即，交通路網逐步完善，加上美商「COSTCO好市多」北屯店11/20開幕，北屯機捷特區在利多不斷下，近幾年掀起推案熱潮，吸引包括惠宇、精銳、登陽、鉅虹、鉅陞等建商插旗推案，線上逾30個新案同時拚場、盛況空前，預售房價已站穩3字頭。

有巢氏北屯機捷南興加盟店長張志豪表示，松竹站周邊中古屋齡通常在18至30年，釋出物件也不多，加上需額外準備翻修費用，因此許多購屋族將目標轉向預售或新成屋，並以正2房或3房、總坪數適宜的產品為購買重點，房價已逐步提高到每坪近30萬元。

(工商 )