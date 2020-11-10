日本「第33屆東京國際影展」9日於東京六本木舉行閉幕式，演員柳樂優禰受邀出席他與田中泯雙主演電影《HOKUSAI》在影展中活動。他主演日本江戸時代天才浮世繪畫家「葛飾北齋」的青年與壯年時期，片名「HOKUSAI」即「北齋」日文讀音，故事呈現創作自由被剝奪的幕府時代下，葛飾北齋如何堅持走自己藝術之路。

葛飾北齋在美術史上享有盛名，他的「神奈川沖浪裏」「凱風快晴」等浮世繪作品畫作還曾作為台灣悠遊卡主題。《鬼滅之刃無限列車篇》近期在短期間內締造日本影史第三賣座紀錄，《鬼滅》高度重視視覺表現，主角「炭治郎」攻撃鬼怪的絕技「水之呼吸」以葛飾北齋浮世繪傳統繪製手法，呈現嶄新視覺魄力與美感。柳樂優禰表示「葛飾北齋對海浪的感動、以及對作品如此精細地雕琢，是《HOKUSAI》探求的主題。連《鬼滅》都存在他的影響，真的是太偉大了。」

日本浮世繪大師葛飾北齋作品「神奈川沖浪裏」。（取自網路）

《鬼滅之刃》中的「水之呼吸」呈現壯麗視覺。（取自Yahoo!JAPAN）

柳樂優彌14歲時因「有力的眼神」被導演是枝裕選為《無人知曉的夏日清晨》主角，並以該片成為坎城最年輕影帝，被TIME雜誌亞洲版選為「2004 Asias Heroes」。他曾多次為主演電影來台宣傳，過去的主演電影除《無人知曉的夏日清晨》外還有包括《銀魂》（2017）、《銀魂2》（2018年）、《我是大哥大!! 劇場版》以及與已逝的三浦春馬合演的電視劇《太陽之子》。

柳樂優彌《HOKUSAI》中飾演天才浮世繪畫家葛飾北齋。（取自《HOKUSAI》官網）

印有日本浮世繪大師作品葛飾北齋的悠遊卡。（取自悠遊卡官網）

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