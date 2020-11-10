歷史故事中，羅貫中的《三國演藝》是最常被翻拍的題材，裡面的人物個個獨立鮮明；但不少人說，作者羅貫中其實特別偏愛劉備與諸葛亮；不論是劉、關、張的桃園三結義、孔明的草船借箭、火燒赤壁…都成為後世流傳的佳話，反倒是真正霸主曹操，則是著墨甚少。

2017年，由吳秀波主演的《軍師聯盟》上、下集，有別於以往的故事走向，他選擇以司馬懿的角度出發，展開一連串精彩的故事。以大家耳熟能詳的空城計來說，就被許多人盛讚拍出了新高度。

司馬懿兵臨城下 退兵並非害怕有伏兵 (圖/ 翻攝自網路)

一般人對於空城計的解釋，是司馬懿在城下聽諸葛亮彈琴，生性多疑的他，疑城中有伏兵，權衡之下選擇退兵；但在《軍師聯盟》虎嘯龍吟裡，這段採用的是虛擬對話。對話裡，諸葛亮對司馬懿說：「你少主多疑，宗親妒才！」如果今天抓住諸葛亮，後面你司馬懿就等著人頭落地，「外患若平，鳥盡弓藏」！

此段空城計 被喻為是《軍師聯盟》裡的經典橋段 (圖/ 翻攝自網路)

聰明如司馬懿，突然間明白了什麼，最後選擇退兵，只有小兒子司馬昭看出其中玄妙之處並道出真相：「爹，城裡是不是沒有伏兵，若殺了諸葛亮，我們家也完了。」

只有兒子司馬昭看懂其中的奧妙 (圖/ 翻攝自網路)

當然，諸葛亮也不像以往被過度神化，待司馬懿退兵後，他其實是被嚇出一身冷汗的。這樣的空城計，的確給了所有觀眾不一樣的觀點看待這段故事；也難怪當時《軍師聯盟》一開播，口碑立刻直線飆升。

(中時新聞網)