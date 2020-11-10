角逐本屆金馬影帝的林柏宏，與林哲熹、李沐正在拍攝導演何蔚庭的新片《青春弒戀》，日前罕見在台北車站大廳拍攝，林柏宏驚喜表示：「這場在台北車站的戲對我來說是整部電影最重的情緒，雖然才開拍第4天，但整個環境給我很多幫助，導演跟攝影師非常細心，每顆鏡頭都拍得很美，站在台北車站大廳，真的會讓人很快帶入電影情境！」

第一次在車站拍攝的林哲熹說：「我一開始還抱持懷疑，台北車站真的可以拍嗎？我從來沒有聽過有人在台北車站拍戲，現在站在這裡的感覺真的很驚喜，我們終於有這種場景可以拍了，人來人往、頭頂上有陽光灑下來，以前經過都沒有特別留意，這裡的畫面真的美到像童話。」

李沐笑稱：「在這裡拍戲其實真的需要很專注，人群、聲音、機器混雜，很佩服2個男生都能克服這個環境的雜音，我在劇情中戴上耳機，可以安靜的觀察這個場景、和經過的人群。」劇組透露，由於現場充滿人來人往的旅客，所以每次只拍5至10分鐘就放行讓旅客通過，導演則趁機看拍攝內容，最後一共花了2天各拍8小時才完成。

李沐與林哲熹出演電影《青春弒戀》。（齊石提供）

導演何蔚庭表示這次能透過文化部、台北市電影委員會、臺鐵協助借到台北車站大廳拍攝實屬不易，拍攝前整個劇組戰戰兢兢：「我們的前置會議都是不斷做各單位的確認和現場拍攝的模擬，因為劇組都知道，能夠獲得這樣的拍攝機會多麽不容易，提高各方面的效率、確保將影響降到最低，我們都希望不是最後一個劇組在這樣好的場地拍攝。」

何蔚庭說：「美國有紐約中央車站，台北車站對我們來說就是一個這麼值得拍攝的地方，也是我很想以影像紀錄這時代的我們，也讓大家看看台北很美。原本設定劇情時，就鎖定台北車站大廳了，因為對很多在台北生活的人來說這是個中心、交通樞紐，對外籍人來說更是一個代表台北的地標，一開始的想法是借用場地可能會有很大的困難，畢竟是這麼重要的地標，要協調的單位眾多，沒想到不但借到了還在拍攝期間獲得旅客民眾的協助，圓滿的結束了拍攝，真的很感謝。」

法籍攝影師Jean Louis Vialard表示：「這是一個美麗的城市，民眾對於電影拍攝現場給予很大的尊重和空間，台北車站大廳和平、浪漫、沒有界限，很開心在台灣和何導演二度合作電影。」何蔚庭也透露該片有相當多台北街景，包含西門町、萬華一帶的老舊建築、街頭。該片預計於明年上映。

(中時 )