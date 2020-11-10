華航（2610）10月份營收96.53億元，年減32.48％，其中，客運收入8.89億元，月減1.84％，年減90.37％，貨運收入81.60億元，月增11.68％，年增106.48％。華航第二季獲利24.59億元，第三季虧損7.08億元，第四季是航空貨運旺季，台灣進出口雙成長，法人估計華航季內獲利有機會恢復正數。

華航10月貨運營收增長逾一成，公司表示致力提升班機裝載率及爭取高價急貨之包機需求，運用貨運優勢掌握熱度，輔以客機載貨全力支援，持續搶攻3C新產品、資訊通信、宅經濟等中短期包機，致使整體貨運收入較去年同期增加。

另公司掌握市場及商機脈動，善用客貨機調度綜效，結合航機務及貨運專業人力，開拓航空貨運藍海、增加營收金流，加上三架777貨機即將加入，擴大吸金效能，挾天時、地利、人和等諸多優勢，預估今年第四季和2021年，將有機會再創全球貨運的營業佳績。

在用油成本方面，10月新加坡航空燃油平均價格為41.62美元/桶，較今年9月上漲2.3美元/桶，漲幅約5.85％，較去年同期下跌約44.76％。

華航11月起客運區域航線台北-曼谷增加每周兩班，曼谷-台北增為每周5班，台北-成都增為每周2班，高雄-上海(浦東)增為每周2班；另增加香港航線航班，提供桃園、台中、高雄每周共12班往返香港，台北-香港增為每周4班，台中-香港新增每周1班，高雄-香港航班則每周飛航1班。越洋航線包括台北-舊金山增為每周3班，台北-阿姆斯特丹增為每周2班。

法人評估，台灣10月出口值達到322.3億美元、創下歷年單月新高；受惠蘋果iPhone 12大賣、5G應用科技，及遠距商機升溫，10月出口年增率高達11.2％ 雙位數成長，今年以來疫情雖橫掃全球，卻意外為台灣帶來遠距、新興科技商機，預期第四季傳統貨運出口旺季，仍可維持正成長態勢。

電子零組件與資通訊產品等兩類貨品的前十個月出口值，幾乎已達該類貨品去年全年規模，預計兩大產品可在11月提前刷新歷年新高紀錄、創下歷史高點；在傳產貨品出口方面，企業年底採購、庫存回補，因此傳產類貨品出現止跌回升現象，塑橡膠品出口值自今年9月轉正成長、10月成長率更上探8.8％，而金屬製品、化學品、機械設備出口年增率也在10月轉為正成長0.4％～1.8％，因此年底前出口市場仍呈正向成長。

進口方面，國內電子業因年末訂單滿載，導致廠商大量進口生產線設備，資本設備10月進口值為48億美元、年增近9％，成績亮眼，也呼應台廠趕出貨、維持11月出口動能的預測。

疫情侷限人群出遊及消費的習慣，但也帶來宅經濟的加倍成長；第四季適逢雙十一、感恩節、聖誕節及新年假期，帶動無接觸的消費模式成長，也讓網購商機無限擴大，其中快速的、及時的航空貨運，扮演著重要的關鍵角色。

另一方面海運部分因為全球疫情升溫，各國港口缺櫃、缺工，加上碼頭擁擠，貨櫃船運市場淡季超旺，全航線運價上漲。連帶衍生海運轉空運的急貨增加，擠壓原已飽和的航空貨運艙位，推升航空運價持續走高。

綜合以上因素，今年第四季航空貨運市場相當看好，華航營收將會明顯提升，獲利也有機會恢復正數。

(工商 )