問鼎金馬影后的李霈瑜（大霈）和Janet（謝怡芬）、George（吳宇衛）夫妻檔共演的VR作品《囍宴機器人》，將推出2020沉浸式體驗版本，並於北、高兩地巡迴演出。大霈近年在戲劇演出上表現亮眼，日前也擔綱金馬電影學院主演學員作品，聊起《囍宴機器人》聘用機器人的劇情，她也笑著表示如果有一個機器人，希望可以設定成自己的分身，在忙著演戲的時候，分身可以幫我去主持節目，「而且這個機器人下水也不會壞，可以主持潛水節目。」

她表示無論是主持和演戲都是她的最愛，也都很不想放棄，所以希望能有個分身來幫他分擔。對於《囍宴機器人》能以全新的面貌在台灣巡演，大霈表示非常開心，除了希望台灣的觀眾都可以看到之外，他也笑說如果可以，希望有一天麥可貝導演可以看到，「《囍宴機器人》這個科幻的電影，想像他看了以後加入一些爆破的元素，應該會有很多很酷的效果。」

她在《囍宴機器人》和現實生活中的師姐Janet的先生George結婚，為了讓婚禮順利進行，雙方家長要聘僱機器人擔任伴娘，而Janet在片中便是飾演機器人，眼睜睜的看著夫婿迎娶「師妹」。該片於2018年在高雄電影節首映後，便受邀到世界各地的影展巡迴放映，也入圍了包含SXSW美國南方音樂節、巴黎新影像藝術節VR競賽單元等，2019年在日舞影展上，更是首度結合沈浸式劇場互動結合AI科技敘事的體驗，呈現之效果更為矚目。

今年發展了新版的沉浸式體驗，入場的觀眾都將成為玩家，進入一個人型機器人已經上市的年代，並經歷一場四十分鐘的沈浸式體驗，這兩大家族的聯姻背後真相到底是什麼，唯有所有人的同心協力，才能看見影片中事件的原貌。12月11日起至20日止將在「台北濕地」展演，12月24日起至明年1月3日止將移師至高雄VR體感劇院巡迴演出。

(中時 )