美國大選前一天，外媒引述消息人士指出，美國將批准出售台灣4架「MQ-9B無人機」、價值6億美元。而在大選結果出爐後，是否對軍售有所影響，國防部長嚴德發則表示，美國國會已通過的，就不會生變。對此，淡江大學榮譽教授陳一新在政論節目中直言，軍武性能恐怕會有差別。

美國國務院於美東時間3日宣布，美國同意出售台灣4架MQ-9無人機。立委問是否用來做斬首攻擊的，國防部長嚴德發表示，我們買MQ-9無人機是偵蒐型，用來做情監偵，做偵察用的，MQ-9無人機屬戰略偵察層級，滯空時間長，偵蒐範圍大。

陳一新在政論節目《新聞大白話》中表示，美售台武器不因政黨輪替而改變或停止，拜登不會擋，但未來民進黨有可能變得較為審慎小心，譬如說先前傳出售台的「死神無人機」，功能只給「偵察」，而非可掛載彈藥的「升級版」；但他認為，拜登可能不會給升級版的，以免刺激大陸，現在應盡快要求美國給升級版，否則花這麼多錢只給偵察卻沒攻擊作用的。

陳一新直言，未來4年不抱太大希望會有太好的武器平台。

(中時新聞網)