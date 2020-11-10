《愛在》系列二部曲《愛在日落巴黎時》。（華納兄弟提供）

《愛在》系列最終章《愛在午夜希臘時》。（采昌國際多媒體提供）

由柏林影展銀熊獎最佳導演李察林克雷特（Richard Linklater）執導的《愛在》系列三部曲，今年恰逢首部曲《愛在黎明破曉時》上映25週年，影迷紛紛期盼能夠重映這個經典系列。為了回應台灣影迷的熱烈要求，片商華納兄弟和采昌國際多媒體特別將愛情經典重新搬上大銀幕，讓影迷重溫伊森霍克（Ethan Hawke）與茱莉蝶兒（Julie Delpy）的迷人風采。

浪漫經典電影《愛在黎明破曉時》、《愛在日落巴黎時》及《愛在午夜希臘時》的故事沒有常規的情節，以男女主角難忘的邂逅與重逢，不斷對話做為電影的軸心，並與現實中的時間並行，呈現最真實的感情樣貌，多年來仍是許多影迷心中無可取代的經典。

《愛在黎明破曉時》敘述年輕人傑西到歐洲旅遊，在火車上偶遇法國女子席琳，傑西對席琳一見鍾情，雙方交談投機，火車到站後，傑西於是說動席琳下車和他共遊維也納，兩人在途中聊了許多對人生、愛情及夢想的看法，但在破曉前分道揚鑣，允諾半年後同一地點相聚。

《愛在日落巴黎時》承接《愛在黎明破曉時》的故事，九年前傑西與席琳偶遇後在維也納共度一夜，定下半年之約後各自離去，也從此與對方失去聯繫。九年後傑西將兩人偶遇的故事寫成書來到巴黎，與席琳闊別後首度重逢，談及道別後彼此的生活經歷，並感嘆人生變化。

第三部曲最終章《愛在午夜希臘時》，劇本撰寫仍延續前作模式，由曾獲得奧斯卡金像獎最佳劇本提名肯定的編劇群共同構思撰寫，以這導演、男女演員合作無間的加乘效應，｢金三角｣組合可謂默契十足，兩人在片中的型男熟女魅力更是超越過往。《愛在》系列三部曲將於12月4日重返大銀幕。

(中時 )