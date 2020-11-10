連鎖健身事業柏文（8462）公告年10月合併營收3.24億元，月減3.78%，年增6.90%，創同期歷史新高；累計今年1至10月合併營收30.26億元，年增3.71%。展望後市，柏文旗下「健身工廠」新竹市西大廠已於10月底投入營運，1第四季營收在同店持續成長及新點效益逐漸顯現下，可望持續季增、年增。

柏文第三季合併營收9.94億元，季增19.30%，年增10.71%，創單季歷史新高；第三季合併營業毛利3.01億元，季增34.62%，年增5.23%，毛利率30.26%；合併營業利益1.59億元，季增104.86%，年減0.96%；合併稅前淨利1.50億元；合併稅後淨利1.21億元，季增128%，營業毛利、稅前淨利及稅後淨利均創同期新高。

柏文今年前三季累計合併營業收入27.01億元，年增3.34%，前三季稅後淨利率10.66%；109年前三季每股稅後盈餘4元。

柏文109年前三季合併營業收入僅年增3.34%，主係因肺炎疫情及台中市中科廠停業所致，惟自5月以來相關影響已逐漸消弭，截至109年第三季，無論是合併營業收入或是「健身及娛樂服務收入」、「運動保健服務收入」均已恢復年成長趨勢。

柏文已重新回到營收逐季成長及逐季創新高的軌道，第三季行銷活動配合「振興券」、「動滋券」優惠方案有效新增會員之效益將會在第四季完全顯現。

展望2021年，「健身工廠」計劃於台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等六都以及新竹市、嘉義縣新增10處「健身工廠」營運據點，除嘉義縣據點外，其餘9處據點均位於人口集中之都會區，明年「健身工廠」新據點必將挹注更強的營收成長動能；此外，國外新冠肺炎疫情仍然嚴峻，可預見明年底前大規模開放國人至海外旅遊的機會極低，在後疫情時代，民眾為尋求身心放鬆、壓力緩解，除了選擇國內旅遊外，預期會將部分海外旅遊預算投入各種休閒運動，將可順勢帶動柏文Q2021年營收成長。

(工商 )