女網友表示交往過程中一直以來都沒有過問男友的存款。(圖擷取自Dcard)

在結婚前許多情侶之間的花費模式都是AA制，但婚後的開銷方式可能會有所改變。一名女網友日前不滿的表示，自己和男友交往3年，兩人一直以來都是AA制，但最近討論到結婚話題，才知道男友月薪7萬多，存款百萬，但男友卻說婚後也依然維持AA制，讓她不能接受，貼文發出後也引起熱議。

原PO在「Dcard」上說明，自己月薪4萬多，和男友交往過程中大多都是各出各的，「頂多生日的時候會請我吃飯，也會買不太貴重的禮物給我」，自己也沒有過問男友的財力狀況，只知道對方賺的比自己多。

直到最近兩人談起結婚話題，她才接著詢問男友存款有多少，男友坦言身上有100萬左右，月薪大概7萬多，但兩人談及未來婚後支出時，男友認為，婚禮、生活開銷一樣AA制，令原PO相當不滿「我是希望有能力的人就多付出一點，我也不會說完全不願意對他付出，只是為什麼在交往時AA就算了，連結婚都要跟我AA」。

文章發出後，有網友勸原PO三思，「如果是認真要規劃進入婚姻的話，個人覺得雙方的薪水、投資之類的還是要大概去了解，畢竟結婚後，很多開銷是很難清楚去AA的」、「老實說，如果是關於未來家用，務必照薪水比例分攤」。

另一派網友則反酸，「你怎麼不找月薪3萬的，你就可以多分擔一點啊」、「我斜槓三個工作，也有在投資，25歲存款破500萬還有一棟房子，我也不會全然幫我女友付錢啊，該適當的大方就好了啊，難道這樣就代表我不愛她嗎」、「找月薪三萬的結才是正解啦，人家七萬有七萬的工作壓力和實力你要幫忙分擔嗎？」、「這樣要結婚？最現實的部分都沒有互相了解清楚，也沒討論過婚後經濟運轉，現在就說要談結婚還太早」。

(中時新聞網)