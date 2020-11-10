六都市長最新網路聲量排行出爐，據最新民調排行顯示，在10/1至11/9日這一個多月時間中，台北市長柯文哲拿下第一，高雄市長8月15日補選後，至今將滿三個月，陳其邁市長藉滷肉飯、六合夜市等議題，維持高討論度聲量，拿下第二名，黃偉哲也獲得第三名。

臉書粉專「聲量看政治」10日在臉書貼文指出，根據10/1至11/9，總計40天的新聞聲量指標，對六都市長目前的聲量進行互相比較。可以看見，在六都之中，台北市長柯文哲暫居第一(33.32%)、其次是高雄市長陳其邁(29.44%)、第三名是台南市長黃偉哲(18.02%)、第四名是新北市長侯友宜(11.25%)；第五是桃園市長鄭文燦(5.72%)，第六則是台中市長盧秀燕(2.25%)。

「聲量看政治」指出，柯文哲聲量仍居六都首冠的原因，其一是佔據首都市長位置，其二是因為民眾黨主席的身分。在台灣，地方政治新聞比重偏低的情況下，北市因為地位特殊，仍是媒體採訪必須。而柯文哲近一個月來的聲量話題，除了跟侯友宜搶環狀線經營權之外，大部分炮口頻對中央。但雖居第一，但相較以往，柯文哲的聲量影響力已出現下滑。

陳其邁上任兩個多月來，還算平穩。不過在十月，因為柯文哲開打冷氣議題、六合夜市人氣議題，以及跟黃偉哲比賽滷肉飯的相關話題。但表現仍平穩，沒有太多失分。

而第三名的黃偉哲，主要聲量在「國慶煙火大塞車」、「滷肉飯」，以及鬧上全國新聞版面多日的「長榮馬籍女大學生命案」。尤其命案的危機處理失當（負面）聲量最強烈，成為「黃偉哲目前最大的政治危機」。

六都市長最新民調出爐，臉書粉專「聲量看政治」10日在臉書貼文指出。在六都之中，台北市長柯文哲暫居第一(33.32%)、其次是高雄市長陳其邁(29.44%)、第三名是台南市長黃偉哲(18.02%)、第四名是新北市長侯友宜(11.25%)；第五是桃園市長鄭文燦(5.72%)，第六則是台中市長盧秀燕(2.25%)。(圖/聲量看政治 臉書)

第四名的侯友宜，聲量聚焦在「環狀線經營權」之爭，以及流感疫苗砲口對中央等，及一部份國民黨內部爭議，2024總統人選等話題。不過，基本上「侯友宜都輕輕帶過，四兩撥千斤」，似乎仍在按兵不動。

第五名的鄭文燦，「聲量看政治」表示很意外，因為居然在新聞與網友評論比例不高。而第六名的盧秀燕，「聲量看政治」未說明聲量低原因。

【六都首長新聞聲量評比 柯文哲第一、陳其邁第二、黃偉哲第三，盧秀燕吊車尾】 根據10/1至11/9，總計40天的新聞聲量指標，對六都市長目前的聲量進行互相比較。可以看見，在六都之中，台北市長柯文哲暫居第一(33.32%)；其次是高雄市長陳... 由聲量看政治發佈於 2020年11月9日 星期一

(中時新聞網)