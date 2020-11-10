【求婚好意外】今年12月上映

愛情喜劇《求婚好意外》由克莉絲汀史都華及麥坎西戴維斯搭檔主演，其餘演員卡司陣容也不容小覷，找來許多電視劇和喜劇界熟面孔擔綱配角。片中飾演克莉絲汀史都華搞笑Gay蜜的丹李維是今年艾美獎最佳男配角得主，飾演麥坎西戴維斯議員父親的維克多賈博，則是曾在《鐵達尼號》及《亞果出任務》擔綱的老牌男星，而飾演母親的瑪麗史汀柏格更是奧斯卡以及金球獎最佳女配角得主，演員陣容相當精彩華麗。談及與演員的互動，克莉絲汀史都華不自覺都會笑得很開心：「跟劇組每位演員對戲時，我常常都笑到美叮美噹，大家演得相當即興，他們讓我覺得演戲怎麼能這麼有趣？！」

電影預告今（10日）驚喜上線，劇情描述艾比(克莉絲汀史都華 飾演)預計在聖誕假期和女友哈珀(麥坎西戴維斯 飾演)求婚，卻在返鄉過節時發現女友根本還未出櫃，在Gay蜜好友尋求協助下，艾比要如何與哈珀的家人過招千百回，並在這個多災多難的聖誕假期順利向哈珀求婚。《求婚好意外》將在12月在臺登上大銀幕，搞笑歡樂又溫馨的劇情，被視為是2020疫情年最能撫慰觀眾悶壞心靈的喜劇黑馬。

《求婚好意外》原聲帶歌單前日剛上線，共計推出11首聖誕節歡樂歌曲，歌手陣容超豪華也包含許多實力派唱將，像是英國詞曲創作歌手安瑪莉、澳洲不露臉天后希雅、連泰勒絲都超愛的卡莉漢森以及加拿大雙胞胎獨立樂團泰根與莎拉都為這張專輯獻聲。專輯製作人巧妙安排了許多出櫃的同志歌手在整張專輯，希望透過《求婚好意外》這張原聲帶來表達愛不分性別、都是一樣的，各式各樣的家庭也都能一起慶祝這個美麗的節日。

(中時 )