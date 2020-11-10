雲林縣文昌國小陳品奇、錢品言拚勁十足。（中華羽協提供）

109年全國國小盃羽球錦標賽今天在台北體育館開打，吸引將近3000名選手報名，參賽人數創賽史新高，這是許多國小選手們初次參與的大型賽事，小球員展現不輸國手的拚勁，奮戰精神令人感動。

國小盃賽事項目共有男女團體賽與個人單雙打，團體賽僅開放四、五、六年級的小選手報名，個人賽則只有五、六年級的小將參賽，今天大會進行團體資格賽，其中台北市民權國小對上雲林縣文昌國小的四男團資格賽，民權國小直落三勝出，民權教練陳嬥筌表示，今天球員穩定性及表現都不錯，雖然第3點後半段對手緊追在後，導致表現有點混亂，經過教練們的鼓勵後，逐漸找回信心。

另一場四男團資格賽，屏東仁愛國小與台北市中山國小的對戰組合，仁愛國小同樣連拿3點奪勝，賽後屏東仁愛教練謝和興指出，今天球員都有把平常在學校練習的成果表現出來，團隊精神很棒，只要場上的氣勢很好，選手們就會打得比較順。

109年全國國小盃的團體賽決賽將於本周六（14日）進行，個人賽決賽則下周三（18日）開打，歡迎各位球迷一同到台北體育館為小將們加油，大會亦將提供全程9天賽事的網路直播服務，官網、臉書、IG也將即時更新最新賽事相關資訊。

(中時 )