「我的心肝寶貝」 女警母靈堂前哭：下輩子別當警察(影片源自中天新聞)

雲林縣北港警分局一名31歲黃姓女員警，9日下班回家途中，行經嘉義縣六腳腳六美國小往南100公尺處，因拖板車違規占用慢車道，黃女撞上已下車的司機後，失控彈到快車道，遭被後方2輛轎車輾過身亡。黃女母親靈堂前痛哭，希望女兒下輩子不要再當警察。

根據了解，黃女在家中排行老大，有4個妹妹、和1個弟弟，老二是消防員、老三當軍人、老四也選擇軍職、老五在民間企業上班，而年紀最小的弟弟目前是警專生，一家人幾乎都是軍警，親友說黃女對家人非常孝順，竟發生令人悲痛的意外。

黃女的父親開電器行，她為了減輕家中負擔，選擇當警察，任職11年的黃女，這幾年想就近照顧父母，去年申請調回雲林北港分局，除了每天騎機車上下班省交通費，黃女也會將薪水全部交給父母，自己則相當節省，每周僅花費約100元，甚至因為家裡狀況，不打算結婚。

警方初步調查，33歲許姓拖板車司機，將車輛停在南向慢車道，下車將拖板車後方的折疊式踏板收起，準備走回前方駕駛座，但因車體龐大、占用慢車道，黃女騎車經過閃避不及，先撞到許男，後彈飛到快車道，後方2輛轎車煞車不及輾過，黃女頭顱破裂當場死亡；許男則是左小腿開放性骨折，送醫急救無生命危險。

(中時新聞網)