跨海耍心機，正宗日本台WAKUWAKU JAPAN強檔綜藝節目再加一，本週六（14日）起，每週六晚間11點推出與日本同期首播日本話題節目《戀愛心機又怎樣？》，看「心機女」代表田中美奈實和弘中綾香如何解密，且頻道這次更開創先例，開放台灣觀眾也能參與募集經驗談。

從去年底首本寫真書爆賣60萬冊，到今年在日劇《M～歌姬戀曲奏響時》，以及最近再度於《魯邦之女》第二季現身，田中美奈實被「日經TRENDY」雜誌選為日本「2020年今年的臉」，她的「小心機可愛」成為許多20歲女性崇景的未來範本，對於獲得這個抬頭，田中美奈實謙虛的說「選我真的好嗎？」

從主播轉戰演藝圈，在綜藝節目《戀愛心機又怎樣？》與另一位主播弘中綾香默契十足，加上主持人「南海甜心」山里亮太的妙語如珠，節目以問卷方式調查「無論好壞這就是耍心機or被認為是耍心機的言行」，並以實境重現的方式介紹事例。甚至連人氣偶像女團「乃木坂46」成員山下美月都「逆指名」，在節目短劇演上一角。

WAKUWAKU JAPAN宣布與該節目跨海合作，將開放台灣觀眾募集小心機的經驗談，無論「小心機的經驗談」又或是「戀愛經驗談」，都有可能被節目選上，變成主持人與來賓討論的話題。《戀愛心機又怎樣？》本週六（14日）起每週六晚間11點播出，相關詳情可洽WAKUWAKU JAPAN官方網站或官方臉書專頁。

(中時 )