近年來，反壟斷監管機構不斷將矛頭對準科技巨頭亞馬遜，最新消息指出，歐盟負責競爭事務的執委維斯塔哲（Margrethe Vestager），將於今天正式對亞馬遜提起反壟斷訴訟。

根據英國《金融時報》報導，知情人士表示，主掌競爭事務的歐盟反專員維斯塔哲周二(10日)將對亞馬遜發布正式的反壟斷訴訟，瞄準該公司同時作為零售商、電商平台的「雙重身份」。

報導指出，歐盟在2018年9月宣布對亞馬遜展開反壟斷調查，指控該公司是「第三方零售平台」，卻又是「零售商」的「雙重身份」，尤其是利用自家平台上的用戶數據，在自家平台上進行的業務，造成不公平的市場競爭。

針對上述指控，亞馬遜拒絕發表評論，截稿前，歐盟委員會亦未回覆評論請求。

長期以來，亞馬遜的商業模式不斷遭到歐美監管機構審視。2018年，德國反壟斷監管機構針對亞馬遜的歐洲業務模式展開調查，當時便瞄準該公司作為零售商和第三方平台的雙重角色，關注其是否濫用市場地位為第三方賣家設立非法條款，而在美國，眾議院司法委員會、司法部、聯邦貿易委員會都已經盯上了亞馬遜。。

維斯塔哲對科技巨頭的坐大十分強硬，在她任內曾以壟斷問題，裁罰Google逾80億歐元，並要求蘋果補繳高達130億歐元的稅款，蘋果及Google均對此提起上訴。

(中時新聞網)