22號輕度颱風「梵高」，下午2時位於鵝鑾鼻東南方1190公里之海面上，未來將向西通過菲律賓群島往南海前進。(氣象局提供)

明(11)日受東北風影響，桃園以北及東北部地區有短暫雨，東部及東南部地區也有局部短暫雨，其他地區為多雲的天氣；氣溫方面，各地低溫大約18-22度，高溫方面則要比今天要略回升，北部、東北部及東部約23-26度，其他地區約27至30度。

氣象局預報員林定宜表示，明天受東北風影響，北部、東北部天氣偏涼，桃園以北、東北部有短暫雨機率，花東地區則為局部短暫雨天氣，其他地區為多雲到晴。

溫度方面，清晨低溫約18-22度，局部沿海空曠地區、近山區平地還會再稍低一些；高溫方面，北部、東北部、東部約23-26度，其他地區約27至30度。

林定宜說，東北風明天依舊強勁，台南以北、東半部沿海空曠地區、恆春半島、金門、馬祖等易有8至11級強陣風，其中新竹、苗栗、澎湖及恆春半島等地風勢最強。

另外，21號輕度颱風「艾陶」下午2時位於鵝鑾鼻西南方1610公里之處，已登陸越南；22號輕度颱風「梵高」，下午2時位於鵝鑾鼻東南方1190公里之海面上，未來將向西通過菲律賓群島往南海前進，對台灣無直接影響。

不過周五(13)之前在南海將帶來較多水氣，北部、東半部及中南部山區將有局部短暫雨機率，其中桃園以北、東北部降雨較為明顯。

周五當梵高移至南海時，西南部、恆春半島須慎防長浪，提醒民眾多加留意，下周日(15)東北風減弱，北部、東半部水氣略微減少，北部東半部局部短暫雨，氣溫稍回升。

東北風明天依舊強勁，其中新竹、苗栗、澎湖及恆春半島等地風勢最強。(氣象局提供)

(中時 )