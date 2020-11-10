出道四年，韓國人氣男團「PENTAGON」終於拿到第一個音樂節目冠軍！上月推出第十章迷你專輯「WE：TH」，主打歌「Daisy」登上SBS音樂節目「THE SHOW」冠軍寶座，該曲音樂錄影帶在YouTube的瀏覽更突破2500萬次，而台灣將舉辦「PENTAGON 10TH MINI ALBUM [WE：TH]視訊通話簽售會」的預購也將在11月11日晚間截止，只要購買就有機會可以抽中與團員們面對面視訊通話。

「PENTAGON」新曲〈Daisy〉終於讓他們一償宿願，對於「UNIVERSE」（PENTAGON粉絲暱稱）的不離不棄表示感謝之外，也對身邊工作人員致上敬意。而繼珍虎之後，隊長Hui也要在12月從軍，他強調並不會擔心接下來的事，因為所有成員都相當有才，無論是誰都能有發揮的空間。此外，「Daisy」也推出多種語言版本，中文版已在KKBOX等音樂串流平台上架。

而這次「PENTAGON 10TH MINI ALBUM [WE：TH]視訊通話簽售會」預購活動也祭出四大限定好康，一：共有30名（隨機抽出20名再加上專輯購買排行前10名）可以參加線上簽售會，且還能署名，二：10名親筆簽名專輯，三：抽16名可獲得獨家簽名拍立得，四：台灣限定小卡乙張（共八款、隨機出貨），相關詳情可洽主辦單位「RICHINING」官方臉書專頁。

(中時 )