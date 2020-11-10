「飛鼠裝」(Wingsuit)在2000年被發明，很快成為極限運動愛好者的新挑戰，他們喜歡爬到高山，或是從飛機上一躍而下，享受高速滑翔與山谷間的快感。不過飛鼠裝沒有動力，唯一的速度來源就是重力本身，這使滑翔的過程只能不斷的失去高度。現在，有個極限運動愛好者將渦輪風扇加在身上，使得飛鼠裝變得可以飛。

新阿特拉斯(New Atlas)報導，特技演員彼得·薩爾茲曼（Peter Salzmann）是個飛鼠裝的愛好者，他多年以來一直在思考，如何使這種感受飛行的時間可以更長，於是他與BMW公司的設計工作室(Designworks)一起合作，設計出一套可安裝在胸前的電動渦輪風扇，確實有效的延長飛行時間，也能短暫的爬升。

起初，他是把渦輪風扇裝以背包的形式安裝在背上，如同火箭背包那樣。但是反覆測試之後，薩爾茲曼發現，把渦輪風扇裝在胸前更好，能夠得到最有利的氣流。之後持續修改，目前的成果是兩個13公分的渦輪風扇組，它具有每分轉25,000轉的性能，可以持續推進5分鐘。

The Electrified Wingsuit. Episode 2. | #NEXTGen 2020.

渦輪風扇可以提供15 公斤力的推力，雖然看似不大，效果卻十分出色。在無動力的常規飛鼠裝情況，滑行率是每移動1公尺，就會下降1公尺，最高速度是每小時100公里。但是安裝渦輪助推器以後，他可以達到每小時300 公里以上的速度，還能夠有效的爬升一段距離。

薩爾茲曼在斯德哥爾摩的風洞中進行了約30次的測試，之後到韓國釜山進行實測，他相當瘋狂，要穿著這套動力飛鼠裝，飛過摩天大樓，而且也成功了。

之後，他在奧地利阿爾卑斯山脈的DelBrüder山峰再進行測試，薩爾茲曼另外2名伙伴從3,050公尺的高山上跳下。

原本3人是一起滑行，能夠保持陣型，但是薩爾茲曼的動力系統發揮作用，很快就超前了2名夥件，在他的朋友們張開降落傘後，薩爾茲曼又多飛行了一段距離。

目前薩爾茲曼還沒有決定是否商品化，不過已引起許多人的興趣，而且它是電動風扇推進的，價錢上不會太貴，可能在不久之後就會成為極限運動的新寵。

(中時新聞網)