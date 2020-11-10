陽明（2609）10月營收145.04億元，月增9.47％，年增24.10％，與5月的101.61億元相較，增幅達42.74％，呈現月月增長現象，由於陽明遠洋線船隻結航時間較實際開航時間晚一到一個半月，以目前市場運價看，陽明11、12月營收會拉得更高，第四季獲利看好度提升。

目前海運市場因為缺櫃問題，運價飆漲現象從美國現擴大到歐洲、紐澳、中東與南美，第四季開始擴及到亞洲區間航線，而且運價漲幅都很高，陽明也把握漲價機會，在美國線努力提高實收運價，歐洲線本月23日還將開徵忘記附加費，整個第四季營收估計會比第三季高很多。

船用燃油則依然維持在低檔，今年開始國際海事組織（IMO）限用的低硫油，第三季新加坡均價是每噸333美元，10月均價是335美元，去年10月船公司使用的高硫每噸360美元，當時低硫油賣530美元，目前低硫油最新售價為335美元。

(工商 )