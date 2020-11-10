音樂紀錄電影《指揮巨星亞尼克》劇情以「最強發電機」指揮家亞尼克‧聶澤-賽金（Yannick Nézet-Séguin）為主軸，並藉八天七場的歐洲巡迴之旅，逐一開展他與「蒙特婁大都會管弦樂團」每位音樂家愛將的親密情感，其中包括創始團員法國號家尚帕金、20年資深團員小提琴家由香里古斯諾、30年資深雙簧管家莉絲波香，以及「青梅竹馬」鋼琴家珍妮佛博德奇，都在片中現身說法。感人的是，曾在地鐵站獻藝謀生4年的街頭中提琴家艾薇拉蜜絲巴庫娃（Elvira Misbakhova），因為加入大都會管弦樂團，搖身音樂殿堂，才得以兼顧生活與夢想。常參與賽事的她感恩表示，征戰歐洲巡演是趟不可思議的經歷，「教會我為自己所愛而奮鬥」。

總是笑容滿面、活力十足的「指揮巨星」亞尼克，曾三度率團來台演出。這部音樂紀錄電影《指揮巨星亞尼克》，則描述他與他發跡的「蒙特婁大都會管弦樂團」音樂家們，長達20年的濃郁感情與合作默契。該團於2017年成立35週年時，展開了八天之內、連續七場的首次歐洲巡演。亞尼克將指揮棒變成魔法棒，將被人譏笑為「癡人說夢」的理想，變成了「勇敢做夢」、「勇敢追夢」，最後真的成為奇蹟。加拿大導演尚尼可拉斯歐宏（Jean Nicolas Orhon）不僅扛機拍攝這趟征戰歐洲的完整過程，更費時四年將這些音樂家的巡演準備、演出心聲一一收錄，除一舉打響該團國際知名度，更勇奪魁北克「最佳國際巡演」大獎。

有趣的是，這趟歐洲巡演的第三場，簡直讓團員們大開眼界。當他們來到舉世聞名、素有「完美音樂殿堂」美譽的阿姆斯特丹音樂廳，才短短幾秒鐘，神奇的事就發生了！「太美了！太棒了！」不僅廳內四處刻滿莫札特、巴爾托克（匈牙利作曲家）及白遼士（法國作曲家）等音樂家名字，演出舞台背面更設有觀眾席，令他們驚呆讚嘆。最誇張的是，當他們出場時，還得沿著典雅的長階拾級而下、再逐一登台，讓全場觀眾對他們行注目禮，無上的尊榮感讓他們至今念念難忘。樂團當晚將場地優勢發揮得淋漓盡致，除讓觀眾陷入瘋狂，隔天報紙新聞刊出，斗大標題更寫著「解放了阿姆斯特丹音樂廳的野性」，「台上都是狂野猛獸！」的絕美讚譽，讓團員們感動得相擁而泣。

《指揮巨星亞尼克》將成立35年的「蒙特婁大都會管弦樂團」，在亞尼克領軍下，挑戰在八天之內，分別於德國多特蒙德、科隆、漢堡演奏廳，荷蘭阿姆斯特丹、鹿特丹音樂廳，以及巴黎愛樂廳等連續七場的精彩演出完整收錄。片中一口氣演奏了艾爾加、馬勒、布拉姆斯、蕭士塔高維奇、貝多芬、高沙可夫、德弗札克，以及莫札特等名家共十多首經典曲目。而樂團不僅包括數十種不同樂器，100位團員每位更都是優秀音樂家，如何才能達到最高水準的演出，亞尼克與每位音樂家的默契，不容許有任何差錯。該片13日全台上映。

(中時 )