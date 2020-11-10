為要求蔡政府為開放萊豬政策道歉，國民黨團今天第8度杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，經朝野黨團協商，擬於13日邀請行政院長蘇貞昌就台美中心關係報告並備質詢，17日再進行施政報告，不過，國民黨未簽署協商結論。國民黨團表示，民進黨未回應國民黨所提三大訴求，無法同意17日讓蘇揆赴立院施政報告。

為讓議會順利進行，立法院長游錫堃今天召集朝野協商，會中各黨團暫時決議13日先邀請行政院長蘇貞昌率部會首長列席，提出有關因應台美中新關係及台美經貿談判專案報告，並備質詢。

協商結論也提到，11月17日邀請蘇貞昌赴立院進行施政報告，並備質詢。國民黨晚間表示，數月以來黨團明確訴求，占據議場發言台，希望蔡政府體察到多數民眾不希望進口萊豬的心聲。

國民黨團說，若被迫開放萊豬進口，政府至少應先赴美完成查廠，並針對萊豬肉品及內臟單列貨號，並尊重地方政府制定自治條例維護食安等，然而，協商過程中，看不到民進黨團願意解決問題的誠意及具體回應。

國民黨團指出，民進黨不僅未回應國民黨團所提三大訴求，卻堅持各黨團必須同意11月17日邀請蘇揆赴立法院進行施政報告，黨團完全無法同意，因此，黨團無法同意本日朝野協商結論。

(中時 )