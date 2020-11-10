近年來《黑魔女》系列、《魔鏡夢遊》、《公主與狩獵者》等全球賣座的知名電影，翻玩膾炙人口的童話故事創造出顛覆想像的全新冒險，為傳奇經典注入新活水創下票房口碑佳績。好萊塢巨星安潔莉娜裘莉最新力作《愛麗絲與夢幻島》也結合了《小飛俠彼得潘》和《愛麗絲夢遊仙境》打造了愛麗絲與彼得潘在跳進兔子洞和飛往夢幻島的前傳故事，獲英國《泰晤士報》四顆星高評價，更被激讚是「今年日舞影展最棒的電影之一！」電影將在11月12日搶先全美在台灣上映。

片中化為兄妹的愛麗絲與彼得潘，運用他們無窮無盡的想像力與勇氣治癒支離破碎的家庭，而安潔莉娜裘莉也有感而發表示：「就像我的孩子們是一個完美的團隊，他們懂得相互照顧扶持，也很會照顧我，我非常幸運。」導演布蘭達查普曼也坦言：「正是這樣動人的親情才能打動所有人的心。」

《愛麗絲與夢幻島》由奧斯卡動畫電影《勇敢傳說》導演布蘭達查普曼執導，集結安潔莉娜裘莉、《星際效應》大衛歐洛沃與《出神入化》系列米高肯恩攜手飆戲。身兼主演與監製的大衛歐洛沃請來好友安潔莉娜裘莉演出愛麗絲與彼得潘的母親，她在片中更驚喜化身愛麗絲故事中的白皇后，充滿古典奇幻的風格掀起討論。

安潔莉娜裘莉與大衛歐洛沃各自擁有六個與四個孩子，大衛笑言：「每次我們聚會，那十個小蘿蔔頭跑來跑去的，都快把裘莉的家給拆了。」談到片中演員膚色問題，大衛歐洛沃坦言自己是跨種族婚姻，而裘莉則是多元家庭，他說：「我們兩個都非常推崇多元文化，也深信這世界上能夠擁抱多元文化的人絕對多於反對的聲浪，而這部電影傳達著愛、溫暖與勇氣，期望觀眾們一同到戲院支持。」

(中時 )