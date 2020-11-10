馬國女大生命案引發各界指責警方辦案消極，近日又有學生指控到大潭派出所檢舉攤販違規，卻遭攤商po文「感謝騎蘋果綠彩貼狗肉的同學，警察杯杯告訴我…」，懷疑警察洩漏個資。歸仁警分局調查指出，無員警洩漏檢舉人個資，員警無從得知檢舉人身分，攤商也稱係自己猜測，相關指控對警方並不公允。

時代力量台南黨部日前於臉書發文「學生投訴校旁歸仁分局大潭派出所案態度問題由來已久，時常勸阻報案人、消極拒絕調閱監視器、威脅報案人可能涉及誣告，受理交通檢舉時，甚至還會數落報案人或洩漏報案人特徵給被檢舉人...」，署名「黑色之聲」網友又接力蒐集大武社區巡守隊對話資料，指稱警洩露個資。

大學生指控警方洩檢舉個資，警方調查後反駁這項捕風捉影的說法。（摘自臉書／曹婷婷台南傳真）

2篇PO文在網路上引起討論，正反意見都友，有人留言稱「警察消極不意外」，也有批評警界制度等留言，但有不少人支持警方，「這樣也算洩漏個資？」

對此，歸仁警分局強調，陳情人質疑攤商蔡某在「長榮大學讚！」社團貼文提及「感謝騎蘋果綠彩貼狗肉的同學，警察杯杯告訴我，是你熱心巡視通知他們的」等語，指控員警洩漏個資，警方調查事發當天，員警接獲110報案前往該處取締違規攤販，報案資訊內報案人為未具名民眾，員警顯無從得知檢舉人身分。

警方也於9日當面訪潭大潭里長林文鍠，里長對po文內容稱不知道不認同，也未聽聞隊員閒聊時或里內民眾曾提警方說「騎綠色gogoro」或檢舉人姓名等洩漏檢舉人個資說法。

警方表示，學生10月26檢舉員警開單，27日學生就投訴到署長信箱，28日分局調查回覆。經查蔡姓攤販也有到長榮學生相關網站留言說明。警方10月28日訪查攤商蔡某表示，「員警未告知檢舉人或報案人資料，係自己猜測。」

儘管警方也透過聲明回應網友，但學生顯然仍不接受這個說法。警方吐露，最近像被打地鼠一樣，警界同仁士氣低落，面對各方指責仍是要一肩承擔。

(中時 )