國發會8月才發布人口推估，說今年台灣總人口數將由正轉負。內政部今天公布最新人口統計，立即反映出相應數字，其中今年前10月出生數為13萬3046人，而死亡人口已達14萬3807人，等於人口少了1萬多人。

台灣在去年人口統計時，曾出現2360萬3121人的最高數字，但才10個月過去，最新數字已來到2356萬6471人，馬上減少約4萬人。這樣的變化，約等於倒退3年，來到2017年的人口數。

內政部統計，今年10月出生數為1萬4031人，平均約每3.2分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出率為7.03‰，較上年同月減少2205人或13.58％，較上月增加177人或1.28％。就縣市別言，粗出生率最高為澎湖縣的10.93‰，其次為桃園市9.75‰，再其次為彰化縣9.54‰；最低為嘉義市4.83‰，其次為苗栗縣5.21‰，再其次為雲林縣與基隆市5.45‰。109年1至10月累計出生數為13萬3046人，較上年同期減少1萬3118人或8.97％。

至於死亡人數部分，今年10月人口死亡數為1萬3542人，平均約每3.3分鐘死亡一個人，折合年粗死亡率為6.78‰，較上年同月減少1808人或11.78％，較上月減少334人或2.41％。就縣市別言，粗死亡率最高為嘉義縣10.43‰，其次為雲林縣9.98‰；最低為連江縣4.49‰，其次為金門縣4.71‰，再其次為桃園市5.35‰。今年1至10月累計死亡數為14萬3807人，較上年同期減少3344人或2.27％。

內政部歷年統計，在去年以前，出生人數皆大於死亡人數，但今年前10個月的統計已出現明顯變化，年底統計時，極有可能出現首次死亡人數大於出生人數的現象。

(中時 )