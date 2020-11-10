獲法國媒體形容「充滿愛與力量」的親情電影《總是有個人在愛你》（Litigante），上月在高雄電影節首映感動許多觀眾。該片是哥倫比亞新銳導演法蘭柯洛利（Franco Lolli）第二部電影，並獲選為去年坎城影展「影評人周」開幕片。讓人驚訝的是，該片靈感源於導演與母親的一趟冰島之旅：就在出發前，他的母親被診斷罹癌，使他整趟旅行提心吊膽，深恐母親將不久人世，回來後決心將人子心境拍成電影，甚至成功說服了律師退休、毫無表演經驗的母親，出飾片中主角女律師之母。

《總是有個人在愛你》中文片名出自張愛玲小說《半生緣》金句，電影描繪一個同時面臨法庭與家庭難堪際遇的女律師希薇亞（卡洛琳娜薩林飾），依然堅定自己愛情選擇的故事。電影一方面刻畫女律師面對的都會叢林遊戲，一方面聚焦於她跟年邁母親、年幼兒子的情感衝擊。

親情題材舉重若輕，劇情緊扣人心且令人感動。尤其女主角卡洛琳娜薩林，和飾演「母親」的導演之母蕾提莎葛梅茲（Leticia Gómez），「律師母女」對話充滿機智膽識，有時更挾帶情緒勒索，全片靈光畢現，令人目不暇給，被法國知名電影網站Allocine譽為「最不可思議的演出典範」，也被網友笑稱是觀眾看完親情國片《孤味》後的絕佳續篇。

《總是有個人在愛你》的拍攝靈感，其實源於導演法蘭柯洛利與母親蕾提莎葛梅茲的一趟冰島之旅。就在出發前，母親做了體檢，竟意外被檢測出可能罹癌。這使得法蘭柯整趟旅行提心吊膽，深恐母親可能時日無多。事母至孝的他，從冰島回來後，就在母親確診罹癌的當下，振筆寫出這個感人劇本。

特別的是，為將電影真正獻給母親，法蘭柯甚至成功說服了律師出身、毫無表演經驗的她，出飾片中女律師希薇亞之母。但在該片拍攝的40天裡，法蘭柯竟有20多天都在哭，因為攝影機拍下「母親的逝去」讓他肝腸寸斷。幸好現實中，母親罹癌的症狀逐日緩解，而他妻子當時也已懷孕8個月。該片成功展現了現代都會女子的多重角色與感情，不僅獲美國爛番茄電影網站100分滿分高評，更勇奪美國芝加哥國際影展最佳影片金雨果獎，將於12月18日在台上映。

(中時 )