爆米花棒球聯盟本周賽事今（10）日開打，在桃園青埔棒球場進行的首戰由中華培訓隊出戰台東綺麗珊瑚，中華培訓隊邱宇倫先發6局失2分，加上蔣宗錡在7局上揮出致勝一擊，終場中華培訓隊以3比2逆轉勝、中止2連敗；綺麗珊瑚則吞6連敗，依舊一勝難求。

爆米花棒球聯盟休兵8天後恢復比賽，中華培訓隊首度面對綺麗珊瑚，也是邱宇倫在爆米花賽事首次先發，1局下被連敲3支安打失2分，但隨後回穩，投完6局僅再讓一名打者上壘，凍結綺麗珊瑚攻勢。

中華培訓隊前4局打完還以0比2落後，5局上成功突破綺麗珊瑚的壓制，首名打者靠失誤站上三壘，李亦崴高飛犧牲打送回全隊第1分。6局上則靠2次保送攻佔得點圈，吳家洋內野安打助球隊追平比數。

第7局中華培訓隊在2出局後攻勢再起，鄭宗哲揮出二壘打，替補上陣的蔣宗錡補上左外野安打，一棒送回超前分，也成為此戰勝利打點。

7局下中華培訓隊隊換上李超登板，後援2局沒被擊出安打、送出2次三振，第9局旅美投手宋文華上場關門，雖被首名打者擊出二壘打，但之後連飆2K、抓下最後3個出局數，守住勝利。

邱宇倫今天先發6局，被敲4支安打，沒有投出保送，送出2K，失2分，拿下勝投。先前他在中華培訓隊都是擔任中繼角色，總教練謝承勳指出，前段的比賽主要是先讓旅外選手先發，這個階段開始，會慢慢讓國內大學投手有先發機會。

目前大三的邱宇倫在母隊台東大學就是先發投手，但來到培訓隊後，今天才首度以先發角色出賽，他提到：「第1次在培訓隊先發，一開始還是有點小緊張。」而對此戰的表現，他自認還算不錯。

邱宇倫透露，自己升上大學之後，球速和續航力都有所提升，先前後援最快球速可達148公里，然而前陣子為了提升控球刻意減重，瘦了近10公斤，速度明顯下降，但控球改善許多，目前也藉由調整飲食，慢慢增肌。

直到升上大三才有機會入選成棒培訓隊，邱宇倫不忘藉機向陣中的旅外球員挖寶，尤其喜歡請教投手胡智為，聽他分享旅美生活。

(中時 )